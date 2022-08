Avrupa Konferans Ligi kuraları İstanbul'da çekildi. Başakşehir, turnuvada A Grubu'na yerleşti.

Hearts hangi ülkenin takımı? Başakşehir'in rakibi RFS hangi ülke takımı?

Birinci torbadan kuraya katılan Medipol Başakşehir, A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak.

Hearts yani Heart of Midlothian FC (Heart of Midlothian F.C.). İskoçya ligi ekiplerindendir. Heart of Midlothian FC, 1874 yılında İskoçya'nın Edinburgh bölgesinde kurulmuş. Maçlarını Tynecastle Park'ta oynayan takımın teknik direktörü ise Robbie Neilson’dur.

RFS tam adıyla FK Rīgas Futbola Skola, Letonya ligi takımlarındandır. Letonya'nın Riga kentinin takımlarından olan RFS maçlarını Jāņa Skredeļa Stadions'da oynuyor.