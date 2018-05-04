HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oldu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin adayının eski Eş Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı.

"Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur." diyen Buldan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin başta Kürtler olmak üzere, Türk halkını yakından ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA