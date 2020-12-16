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Aktüel HDP'li Oruç, asgari ücretin 4 bin lira olmasını önerdi
Aktüel

HDP'li Oruç, asgari ücretin 4 bin lira olmasını önerdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:22:58 -
HDP'li Oruç, asgari ücretin 4 bin lira olmasını önerdi

TBMM (AA) - HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Oruç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada en zengin 26 kişinin toplam servetinin 3,8 milyar insanın toplam gelirine eşit durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'deki eşitsizliğin çok daha vahim durumda olduğunu iddia eden Oruç, toplam gelir içinde çalışanların payının 29,9'a gerilediğini, sermaye kesiminin gelirinin ise 55,3'e yükseldiğini ileri sürerek, "16 milyon insan açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor. Dolayısıyla asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretli çalışan, yoksulluğa mahkum edilirken, toplanan verginin çoğunluğunu da vermek zorunda kalmaktadır. Brüt asgari ücretin yüzde 33,4'ü vergi ve diğer kesintilere gitmektedir." dedi.

Oruç, HDP olarak emeği ile karnını doyuran işçiler için verilmesi gereken miktarın 4 bin liranın altında olmaması gerektiğini düşündüklerini belirtti.


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