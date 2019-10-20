HDP’li hainlere maaş ödenmesin

Oğuzhan Gültekin Ankara

HDP’li milletvekillerinin ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri Türkiye’ye sürekli ihanet etmeleri Türk halkını rahatsız ederken, bu ihanet şebekesine ülke kasasından bir yasama döneminde 200 milyon liranın üzerinde para ödenmesi ayrıca tepki çekiyor. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdülvasi Yaz, şunları ifade etti: “Halkımızı ve ordumuzu düşman ilan eden terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, 40 senedir ülkemize ihanet ediyor. Bunca ihanetten sonra onlara ödenen paraları kendilerine helal etmiyoruz. Onlara verilen bu paralarla biz kendi şehit ailelerimizi, gazilerimizi, öksüz, yetim çocuklarımızı ihya ederiz. Eğitim gibi, sağlık gibi birçok alanda daha ileri seviyelere ulaşabiliriz. Onların devlet makamlarında oturmalarını kabul etmiyoruz.”

Böyle demokrasi istemiyoruz

Akit’e konuşan vatandaşlar da HDP’ye yetim hakkı bulunan Hazine’den yüzlerce milyon lira ödenmesine öfkeli. Ali Eryılmaz, ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücretle geçinmeye çalışırken, ihanet içindeki bir partiye milyonlarca lira dökülmesinin anlaşılır bir durum olmadığını belirtti. Ayhan Delibaş da, “Vatanımıza ihanet eden haysiyetsizlere ödenen her kuruş zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı. Şehit yakını Nurten Yıldız da, “Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bu haksızlığı durdurun. Bu ihanet partisini bir an önce kapatın. Biz böyle demokrasi istemiyoruz” şeklinde çağrıda bulundu.