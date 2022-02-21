HDP’li Güzel’in Meclis’ten atılması muhalefetin samimiyetini de gösterecek

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Oylamaya öncesi CHP ve İYİ partiye çağrı yapan Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve İçanadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, Güzel’in Meclis’ten atılması için yapılacak oylamanın muhalefet partileri için de samimiyet testi olacağını söyledi.

Saflarını belli edecekler

Mehmet Yavuz, “O kadının milletvekilliğinin düşürülmesi için sadece AK Parti ve MHP’nin değil CHP ve İYİ Parti’nin de evet oyları vermesi gerekiyor. Madem HDP ile işbirlikleri yok o zaman bu kadının dokunulmazlığının kaldırılmasına ‘evet’ dememeleri için bir neden de yok. Terör örgütünü temsil eden bir insanın orada işi yok. Bütün partiler birlik olup süreci yönetmelidir” dedi.

İçanadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen de, “Artık HDP/PKK’ya karşı ortak tavır alınmalıdır. Her fırsatta HDP ile iş birliğimiz yok diyen partiler artık saflarını belli etmelidir. Ya milletin yanında olacaklar ya da teröristlerin kuklası olacaklar” ifadelerini kullandı.