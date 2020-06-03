  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 275’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 275’inci gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:35:04 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 275’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 275’inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 275’inci gününde devam ediyor. 7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "2 aydır herkes virüs hastalığından kaçıyor, 6 yıldır o virüs içimizde ciğerimizi yakıyor, ben onunla yaşıyorum. Artık benim kızımı versinler, biz yorulduk artık HDP ses çıkarmıyor, ben bütün yetkililere sesleniyorum artık bizi duysunlar, ellerini vicdanına koysunlar. 10 ay oldu Şeyma kızım seni bekliyorum, beni görüyor ve duyuyorsan elini vicdanına koy kaç gel. Artık nereye kadar, 10 ay oldu eylemimiz 10 sene de olsa devam edeceğiz. Kızımın elinde silah yerine kalem olması lazımdı, kızım şimdilerde öğretmendi, öğrenci yetiştirecek eğitim verecekti. Artık bu acı bitsin, herkes sesimizi duysun. Ben bir gariban anneyim siyaset için değil evladım için burada oturmuşum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı