HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.Ahmet Hakan bugünkü yazısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalınması halinde HDP Meral Akşener'e mi Muharrem İnce'ye mi oy verecek?” sorusuna cevap arayan Hakan, seçimlerin ikinci tura kalınması durumunda HDP’nin Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyledi.

ÜÇ KRİTİK SORU, ÜÇ KRİTİK CEVAP

1- SORU: Birinci turda iş biter mi, yoksa seçim ikinci tura mı kalır?

CEVAP: İki seçenek de gündemde... İki seçenek de masada... İkisi de olsa şaşırmam... İkisine de para yatırmam... İkisi arasında bir tercih yapmam... Bırakın takım elbiseyi, bu konuda çorabına bile bahse girmem.

2- SORU: İkinci tur olacaksa Erdoğan’ın karşısında Meral Abla mı daha başarılı olur, Muharrem Abi mi?

CEVAP: Ben Meral Abla diyorum... Ama çok da iddialı değilim bu konuda. Çünkü çok enteresan dip dalgalar var. Tam olarak okuyamadığım, kavrayamadığım. Bırakın gömleği, tavuklu dönerine bile bahse girmem.

3- SORU: İkinci turda Kürtler kime oy verir? Meral Abla’ya mı, Muharrem Abi’ye mi?

CEVAP: Ben Muharrem Abi diyorum... Çünkü Muharrem Abi, dokunulmazlıklar konusunda partisinden farklı bir tutum almış ve o tutumu sonuna kadar savunmuştu. Bunun bir etkisi olabilir. Ama bırakın kahveyi, çayına bile bahse girmem.