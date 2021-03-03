"HDP kapatılmalı mı?" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan net cevap
"HDP'nin kapatılması" tartışmalarına değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.
Karamollaoğlu, terör örgütü PKK'nın Meclis'teki siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması yönündeki tartışmalara da değindi.
"Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar"
Saadet Partisi lideri, Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "HDP hukuken kapatılacaktır" açıklaması hatırlatılarak sorulan soru üzerine şunları kaydetti.
Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar.