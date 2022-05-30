Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir? Haziran ayı sebze meyveleri:
Haziran ayında hangi sebze ve meyvelerin yenmesi gerektiği merak ediliyor. Peki, yaz meyveleri nelerdir? Yaz aylarında hangi sebze ve meyveler yenir?
Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için mevsim meyve ve sebzeleri tüketilmelidir. Bu sebeple yaz aylarında hangi sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiği araştırılıyor.
Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir? Haziran ayı sebze meyveleri:
Haziran ayı sebzeleri:
Bezelye
Taze fasulye
Bakla
Enginar
Barbunya
Kabak
Yeşil biber
Salatalık
Patlıcan
Domates
Semizotu
Dolmalık biber
Taze soğan
Rezene
Marul
Dereotu
Fesleğen
Biberiye
Nane
Maydanoz
Haziran ayı meyveleri:
Kiraz
Çilek
Kayısı
Vişne
Erik
Şeftali
Karpuz
Dut
Kavun
Mürdüm eriği
Yeni dünya