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Yaşam Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir? Haziran ayı sebze meyveleri:
Yaşam

Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir? Haziran ayı sebze meyveleri:

Haziran ayında hangi sebze ve meyvelerin yenmesi gerektiği merak ediliyor. Peki, yaz meyveleri nelerdir? Yaz aylarında hangi sebze ve meyveler yenir?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 10:50:00 -
Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir? Haziran ayı sebze meyveleri:

Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için mevsim meyve ve sebzeleri tüketilmelidir. Bu sebeple yaz aylarında hangi sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiği araştırılıyor.

Haziran ayında hangi sebze ve meyveler yenir? Haziran ayı sebze meyveleri:

Haziran ayı sebzeleri:

Bezelye

Taze fasulye

Bakla

Enginar

Barbunya

Kabak

Yeşil biber

Salatalık

Patlıcan

Domates

Semizotu

Dolmalık biber

Taze soğan

Rezene

Marul

Dereotu

Fesleğen

Biberiye

Nane

Maydanoz

Haziran ayı meyveleri:

Kiraz

Çilek

Kayısı

Vişne

Erik

Şeftali

Karpuz

Dut

Kavun

Mürdüm eriği

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