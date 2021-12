Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dev özelleştirme

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartname istenilen belgeleri idarenin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’a kadar elden teslim etmeleri zorunlu olacak.

Özelleştirme kapsamında; 1- Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111291 ada 2 ve 3 parsellerdeki toplam 2.420 m2, 2- Ankara/Gölbaşı/İncek 111293 ada 4 parseldeki 1.200 m2, 3- Ankara/Gölbaşı/Taşpınar-İmar 112213 ada 6 parseldeki 1.053 m2, 4- Ankara/Gölbaşı/Kızılçaşar-İmar 112265 ada 8 parseldeki 1.193 m2, 5- Ankara/Gölbaşı/Kızılçaşar-İmar 112270 ada 15 parseldeki 1.000 m2, 6- Ankara/Gölbaşı/Kızılçaşar-İmar 112802 ada 6 parseldeki 1.050 m2, 7- Ankara/Gölbaşı/Kızılçaşarİmar 112804 5 parseldeki 529 m2, 8- Ankara/Gölbaşı/Kızılçaşar-İmar 112804 ada 1 parseldeki 650 m2, 9- Amasya/Merzifon/Kümbethatun 575 ada 5 parseldeki 1.362.77 m2, 10- Balıkesir/Altıeylül/K.Bostancı 121 ada 5 parseldeki 1.500,49 m2, 11- Balıkesir/Altıeylül/K.Bostancı 121 ada 6 parseldeki 13.606,72 m2 ve üzerindeki yapı, 12- Balıkesir/Altıeylül/K.Bostancı 121 ada 8 parseldeki 12.476,97 m2 ve üzerindeki yapı, 13- Bayburt/Demirözü/Beşpınar 194 ada 1 parseldeki 20.344,53 m2, 14- Bayburt/Merkez/Arpalı-Cumhuriyet 272 ada 14 parseldeki 20.706 m2 ve üzerindeki yapı, 15- Bilecik/Pazaryeri/Çarşı 85 ada 14 parseldeki 5.042 m2, 16- Bitlis/Ahlat/İkikubbe 564 ada 19 parseldeki 30.143,18 m2 ve üzerindeki yapılar, 17-Bitlis/Tatvan/Karataş 1502 ada 7 parsel, 366 ada 58 ve 59 parsellerdeki toplam 3.391,21 m2, 18- Elazığ/Merkez/Kesrik 8046 parseldeki 28.519,18 m2, 19- Eskişehir/İnönü/Çarşı 569 ada 5 parseldeki 2.282,32 m2 ve üzerindeki yapı, 20- Eskişehir/İnönü/Çarşı 570 ada 1 parseldeki 19.814,69 m2 ve üzerindeki yapı, 21- Kastamonu/Tosya/Dilküşah 329 ada 18 ve 19 parsellerdeki toplam 10.035 m2 ve üzerindeki yapı, 22- Kırklareli/Babaeski/Alpullu 200 ada 1 parseldeki 9.716,33 m2 ve üzerindeki yapılar, 23- Kırklareli/Babaeski/Alpullu 201 ada 1 parseldeki 8.952,53 m2 ve üzerindeki yapılar, 24- Niğde/Merkez/Sarı Köprü 591 ada 422 parseldeki 1.313,85 m2 ve üzerindeki yapılar, 25- Elazığ/Merkez/Sürsürü 4668 ada 2 parseldeki 10.526,64 m2 ve üzerindeki yapılar, 26- Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112592 ada 4,5,6,7,8 ve 9 parsellerdeki toplam 6.689 2, 27- Aydın/Didim/Cumhuriyet 2804 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parsellerdeki toplam 20.353,54 m2, 28- Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik Köyü 188 ada 2 parseldeki 8.112,44 m2, 29- Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik Köyü 189 ada 2 parseldeki 8.597,49 m2 ve İzmir/Karşıyaka/Şemikler 25386 ada 1 parseldeki 6.084,71 m2 taşınmazlar satılacak.

