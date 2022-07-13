Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Vatandaşımızın alım gücünü koruyacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılan adımların vatandaşlara yansımasının takipçisi olduklarını belirterek, "Hiçbir şekilde fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Nebati, gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının, hem enflasyonla mücadele hem de vatandaşları hayat pahalılığına karşı korumak açısından en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti. Gıda, temizlik ve yeme-içme faaliyetlerinde KDV'yi indirdiklerini ifade eden Nebati, "Meskenlerde kullanılan doğalgazı tam yüzde 81 oranında sübvanse ediyoruz. Fiyat artışlarını yavaşlatmak üzere 241.3 milyar lira vergiden feragat ettik" dedi.

Fahiş fiyata izin yok

Atılan adımların vatandaşlara yansımasının takipçisi olduklarına dikkat çeken Nebati, "Fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Nihai amacımıza ulaşıncaya dek vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı destekleyen ve koruyan benzer uygulamalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Nebati, çoğunluğu fiyat artışlarının yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren 320 bin işletmenin saha denetimine tabi tutulduğunu ifade etti.

Asgari ücrette yıllık artış % 94.6

Vatandaşların alım gücünü enflasyona karşı korumak ve temel ürünlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla bir dizi tedbir aldıklarını kaydeden Nebati, "Enflasyonun olumsuz etkilerinin azaltılmasını ve vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasını amaçlıyoruz. Ücretler politikasıyla vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı destekliyoruz. Birikimli olarak asgari ücrete yüzde 94.6, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85.5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise yüzde 78.6 artış yapıldı. Vatandaşımızın alım gücünü iyileştirmek için kamu maliyesinde disiplinden taviz vermeden destekleyici politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.