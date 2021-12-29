Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'kura müdahale' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye'nin yeni ekonomi stratejisinin yol haritasını Tarafsız Bölge'de yorumladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'de cımbızlama bir hastalık haline dönüştü. Bir bakıyorsunuz bir cümleyi almış bunu kullanıyorlar. Bunu hastalıklı bir şekilde ortaya sürmek, hastalık diyorum buna. Sosyal medyada kim olduğunu belli olmayan birileri, hakaret ediyor, cımbızlama yapıyor buradan algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.

Dolarda son durum

Bugün Merkez Bankası 12 Lira olarak açıklamıştı. Artık insanlar dolar indi mi çıktı mı diye bakmayacak. TL mevduat sahipleri koruma altında, yükselişten etkilenmeyecek. 18 liraya giderkenki rakamlar sürekli değişti ve yukarı doğru değişti. Dolardaki bu radikal düşüşten sonra bunun salınımlarının hafif gelmesi beklenemez. Salınımı görebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Her şey kontrol altında. Türkiye'nin gerçekliği ile uyuşmayan yapay bir fırtına estirildi. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz. Biz dış saldırı yapacak bütün yolları kapattık. Çok net bir şekilde işimize hakimiz.

"20 Aralık gecesi kura müdahale edilmedi"

Merkez Bankası müdahale ederse açıklamak zorunda, dolaylı müdahale de belli bir müddet sonra zaten gözüküyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kura müdahale edilmedi. Çok sığ bir piyasa ve insanların psikolojisi ile oynuyorlar. Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olmaz. Türkiye'de herkes dolara bakar. Döviz değil direk dolara bakar. Bizim bir hocamız vardı. "Ne zaman ki televizyonu açtınız, doları görmeye başladınız homoekonomikus olmuşuzdur." derdi.

"Psikolojik harp uyguladılar"

Cumhurbaşkanımız olmak üzere hep şunu söyledik. Tamamen psikolojik bir harp haliydi, 20 Aralık gecesine kadar.

Katar ile sahte belgeler yayınladırlar. Psikolojik harp uyguladılar. Küçük yatırımcıları döviz almayı teşvik ettiler. Küçük yatırımcı için 50 bin lira bütün varlığıdır belki de. Bunun hakkını nasıl ödersiniz.