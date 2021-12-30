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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati o gece yaşananları anlattı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati o gece yaşananları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası dövizde yaşanan düşüş sırasında hissettiklerini ve o gece yaşananları anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 00:52:00 -

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair açıklamlarda bulundu.

Gece neler yaşandığını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta yaptığı o açıklamaları sonrası döviz kurlarındaki düşüşü yorumlayan Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Dövizin düşüşünü görünce kıpır kıpır oldum"

"Cumhurbaşkanımızın kürsüye gelip çıkışından hissediyorsunuz onu. Bir şeyler oluyor. Bir özgüvenle gelmiş, inanmış. Faiz artırılmadan bu işlerin olacağını büyük bir özgüvenle söylüyor ve biz bekliyor. Sözü bitiyor ve anında döviz fiyatlarının düşüşü telefonlara geliyor. Konuşmasından sonra dövizin düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. 20 Aralık hayatımın gecesiydi."

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