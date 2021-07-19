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Aktüel Hayvan otlatma kavgasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 19:35:00 -
Hayvan otlatma kavgasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var

İlçeye bağlı Boyalı köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, tarafların ilçe merkezinde karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

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