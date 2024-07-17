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Aktüel Hayrat Yardım Şehit Mehmet Ali Horoz’un Vasiyeti Üzerine Çad’da Su Kuyusu Açtı
Aktüel

Hayrat Yardım Şehit Mehmet Ali Horoz’un Vasiyeti Üzerine Çad’da Su Kuyusu Açtı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:41:00 -

Hayrat Yardım, asırlardır mübarek vatan topraklarının müdafaası uğrunda şehadete eren aziz şehitlerin hatıralarını sınırların ötesinde, mazlum coğrafyalarda yaşatmak amacıyla yola çıktı.

T.C. İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol ile “Şühedanın İzinde 1000 Su Kuyusu” projesi kapsamında, Kamerun, Nijer, Togo, Afganistan ve Bangladeş gibi su krizlerinin yaşandığı ülkelerde su kuyuları açmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un şehadetinden üç gün önce çekilen videoda “Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum” vasiyeti üzerine harekete geçen dernek, aziz şehidin bu vasiyetini Çad’da yerine getirdi.

 

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