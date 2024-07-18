Hayrat Yardım 15 Temmuz Münasebetiyle Bazı Faaliyetler Gerçekleştirdi

Bu bağlamda Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunuda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kurulan mobil mutfak ve stantlarda, 15 Temmuz gecesi ebediyete irtihal eden şehitlerimiz adına aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Antalya, Sivas, Elazığ gibi pek çok ilin çeşitli noktalarında bir araya gelen kalabalığa da aşure ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.



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