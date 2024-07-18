Hayrat Yardım 15 Temmuz Münasebetiyle Bazı Faaliyetler Gerçekleştirdi
Hayrat İnsani Yardım Derneği, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin sekizinci sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenen etkinlik ve anma programlarına katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Bu bağlamda Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunuda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kurulan mobil mutfak ve stantlarda, 15 Temmuz gecesi ebediyete irtihal eden şehitlerimiz adına aşure dağıtımı gerçekleştirildi.
Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Antalya, Sivas, Elazığ gibi pek çok ilin çeşitli noktalarında bir araya gelen kalabalığa da aşure ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.