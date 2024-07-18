  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın yorumcularından iddia: 'Zirvedeki altının seyri değişecek'

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Ekrem Başkan’dan İstanbul’a çağdaş hizmet! Sürücüsüz Belediye otobüsleri test sürüşlerine başladı

ABD ve Fransa'ya kapıyı göstermişlerdi! Petrol için Türkiye ile anlaştılar

CHP’li Kilis Belediyesi İtfaiyesinde büyük skandal! Yangına susuz müdahale

Avrupa Parlamentosu'nda utanç oylaması! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi

Kıbrıs’a yeniden barış harekatı! Başkomutan Kıbrıs’a gidiyor… 50. Yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

İstanbul'da sıcaklık ve nem rekor kırdı!

İzmir açıklarında 132 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Aktüel Hayrat Yardım 15 Temmuz Münasebetiyle Bazı Faaliyetler Gerçekleştirdi
Aktüel

Hayrat Yardım 15 Temmuz Münasebetiyle Bazı Faaliyetler Gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:37:00 -
Hayrat Yardım 15 Temmuz Münasebetiyle Bazı Faaliyetler Gerçekleştirdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin sekizinci sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenen etkinlik ve anma programlarına katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Bu bağlamda Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunuda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kurulan mobil mutfak ve stantlarda, 15 Temmuz gecesi ebediyete irtihal eden şehitlerimiz adına aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Antalya, Sivas, Elazığ gibi pek çok ilin çeşitli noktalarında bir araya gelen kalabalığa da aşure ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23