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Aktüel HAYDİ uygulaması ne işe yarar? HAYDİ uygulaması nedir?
Aktüel

HAYDİ uygulaması ne işe yarar? HAYDİ uygulaması nedir?

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması ile hayvanlara kötü bir şekilde davrananlar ihbar edilecek. Sorumlu kişiler de zanlıyı tespit ettikten sonra işlem uygulayacaklar. HAYDİ uygulaması nedir, HAYDİ ne işe yarar, merak edenler için detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-01 12:23:00 - 2021-02-01 12:26:00
HAYDİ uygulaması ne işe yarar? HAYDİ uygulaması nedir?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde 81 ilde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü; tüm ilçelerde ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro amirlikleri kurdu.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları engelleme amacıyla yazılan HAYDİ mobil ihbar aplikasyonu da 28 Temmuz tarihinde hayvan sever vatandaşların hizmete girdi. HAYDİ uygulamasını 20 Kasım 2020’den bu yana toplam 56 bin 201 kişi telefonuna indirdi. 5 bin 231 kişi ise, uygulama üzerinden hayvanlara karşı kötü muamele yapanları ihbar etti.

Gelen ihbarlar sonucu; 1 Ağustos-20 Kasım arasında 266 kişiye toplam 929.588₺ ceza uygulandı. Uygulama sayesinde 326 olaya müdahale edilirken, 789 kişiye adli işlem yapıldı. Vatandaşlar, HAYDİ ile hayvanları döven, işkence eden, doğaya zarar veren kişileri anında ihbar edebilirler.

HAYDİ nasıl indirilir?

Hayvan sever vatandaşlar HAYDİ uygulamasını telefonlarına Google Play veya App Store aracılığı ile kolaylıkla indirebilirler.

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