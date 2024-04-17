Haydi jet yakıtçılar, siz de “unutmayacağız” diyebiliyor musunuz!

Yeniakit Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında "Ahmet Davutoğlu, utanmadı, sıkılmadı, 2014’de yalanladığı “İsrail’e jet yakıtı satılıyor” iftirasını, 2024 yılında yine Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak bu sefer kendisi tekrarladı.." ifadelerini kullandı.

İşte o yazısı:

2014 yılında, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler kesik olduğu dönemde, Saadet Partisi’nin başını çektiği bir topluluk, “Bakmayın siz büyükelçilerin çekildiğine.. Türkiye, İsrail’e jet yakıtı bile satıyor” diyorlardı.

O tarihte Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu, bunun büyük bir yalan olduğunu söylerken.

Şimdi aynı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi’nin grup başkanı..

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Yanlış yazmıyorum.

Yanlışlık var ise, bu yanlışlık onların sorunu..

Gelecek Partisi’nin genel başkanı ama.

Saadet Partisi grup başkanı olarak toplantılarda konuşma yapıyor.

Bu nasıl bir riyakarlık, nasıl bir aldatmaca, nasıl bir siyaset sahtekarlığı ise..

“Etik siyaset” diye yola çıkanların, şimdi düştükleri hali gördük, ama.

Sorun bu değil..

Ahmet Davutoğlu, utanmadı, sıkılmadı, 2014’de yalanladığı “İsrail’e jet yakıtı satılıyor” iftirasını, 2024 yılında yine Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak bu sefer kendisi tekrarladı..

Ve dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan cevabını aldı..

Erdoğan, müfterilere meydan okurcasına, şunları söyledi:

“Özellikle böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda Türkiye Cumhuriyeti devletine iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye, İsrail’e askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir malzemeye satışına izin vermemiştir. Bu ahlaksız kampanyanın arkasında hangi hesapların olduğu elbete ortaya çıkacak.”

Haydi şimdi, o iftirayı atanlar, seçimin sıkışık gündeminde söyledikleri o yalanları, sandık stresi de geçmiş olduğu bir konjonktürde, gerçekten bir “jet yakıtı satışı” var ise, ispatlasınlar..

İspatlayamazlar..

Tüm hedefleri, CHP’yi iktidara getirmek, bunun için de ülkeyi 22 yıldır yöneten Tayyip Erdoğan’ı zor duruma düşürmekti.

Bunun için hiçbir ilke, hiçbir kural tanımaksızın, iftiralarını attılar..

Şimdi “Onları unutmayacağız” sözlerinin muhatabı oldular..

Yürekleri var ise, “Jet yakıtı satanları unutmayacağız” desinler..

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