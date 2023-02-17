“HAYDER, depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren tüm imkânlarıyla sahada”
Kamu yararına çalışan dernekler statüsüne sahip Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem afetinin hemen sonrasında Afşin başta olmak üzere birçok il ve bölgeye giderek AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.
2.000 kişilik yemek üretim kapasitesine sahip Yesevi Mobil Aşevi depremden saatler sonra, AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda Kahramanmaraş Afşin’e konumlandırıldı. Binlerce depremzede vatandaşa sıcak yemek üretimi yapan HAYDER, güvenlik güçlerine, arama kurtarma ekiplerine ve sağlık görevlilerine de çay, sıcak çorba ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
HAYDER personelinin, Kahramanmaraş’ın Afşin iline bağlı köylerde ev ziyaretleri gerçekleştirerek depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılaması bölge halkını çok memnun etti.
Kahramanmaraş’taki acil yardım çalışmalarının yanı sıra Hatay’da 2.000, Adıyaman’da 1.000, Gaziantep’te 1.000 ve Şanlıurfa’da 1.000 adet olmak üzere binlerce depremzede aileye gıda kolileri dağıtıldı.
40 kişilik HAYDER ekibi Hatay Kırıkhan’da da saha çalışmaları gerçekleştirerek bölgedeki depremzede ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor.
14 Şubat itibarıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi önüne konumlandırılan Yesevi Mobil Aşevi, binlerce insana sıcak çorba ve yemek üretimini sürdürüyor.
Ayrıca Konya İl Müftülüğünün koordinasyonunda yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımıza 1.000 seccade, 1.000 tesbih ve 500 Kur’an-ı Kerim ulaştırıldı.
HAYDER’in bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar:
40 Kişilik Ekip
20.000 Sıcak Yemek
15.000 Sıcak Çorba
15.000 Çay
2.000 Kg Kuru Gıda Malzemesi
4.094 Adet Gıda Kolisi
2.880 Adet Battaniye
1.930 Koli Hijyen Malzemesi
20 Jeneratör
1.158 Adet 19 Litre Su
545 Parça Hanımfendi Giysi
122 Parça Erkek Giysi
493 Çift Erkek Bot
263 Çift Çocuk Eldiven
163 Adet Çocuk Mont
122 Paket Bebek Bezi
40 El Feneri
275 Adet 3’Lü ve 6’lı Grup Priz
3200 m Kordon Kablo ve Elektrik Malzemeleri
1.000 Seccade
1.000 Tesbih
500 Kur’ân-ıKerîm