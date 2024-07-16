HAYDER Âşûrâ Günü Vesilesiyle Binlerce Aşure Dağıttı

Fatih Camii avlusunda başlayan aşure ikramları, Aşûrâ Günü'ne kadar peyderpey devam etti.



Ardından 14 Temmuz Pazar günü, İbrahim Efendi Sellemehullâh ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’nin de katılımıyla HAYDER Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kadın ve erkek cemaatimize 2.000 kişilik aşure ikram edildi.





15 Temmuz Pazartesi günü, HAYDER Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin HAYDER Kültür Merkezi’ndeki sohbetinde de 2.000 kişilik aşure ve iftarlık etli pilav yemeği, HAYDER tarafından sohbete katılanlara takdim edildi.





Ayrıca 15 Temmuz Pazartesi günü, Bursa Vakıf Külliyesi'nde gerçekleştirilen Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi'nin sohbetindeyse, 2.000 adet aşureye ek olarak iftarlık etli pilav yemeği, HAYDER Yesevi Aşevi tarafından Bursa’daki cemaate dağıtıldı.



Böylece HAYDER, 12 Temmuz Cuma - 15 Temmuz Pazartesi arasında Aşûrâ Günü vesilesiyle yaklaşık 10.000 kişiye aşure dağıtmış oldu.



HAYDER'den, Aşûrâ Günü'nün mânevî havasını yaşatmak ve paylaşmanın güzelliğini pekiştirmek adına gerçekleştirilen bu etkinliklere devam edileceği bildirildi.



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