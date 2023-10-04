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Kültür - Sanat Hayatın renkleri temalı resim sergisi
Kültür - Sanat

Hayatın renkleri temalı resim sergisi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:22:00 -
Hayatın renkleri temalı resim sergisi

Ressam Ayşe Arkün'ün, akrilik boya tekniğiyle yaptığı soyut figüratif eserlerinden oluşan “Hayatın Renkleri” temalı resim sergisi, 6 Ekim Cuma günü SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Çalışmalarında kadının ne kadar güçlü olduğunu anlattığını belirten Arkün, 25’inci kişisel sergisinde 30 eserin yer alacağını söyledi. Gaziantep’te önceki yıllarda çalıştaya katıldığını hatırlatan Arkün, “SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde açacağım kişisel sergimde eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturacağım için mutluyum” dedi.

Arkün’ün “Hayatın Renkleri” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 6 Ekim Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Ayşe Arkün

Ankara’da 1958 yılında dünyaya gelen Ayşe Arkün, ilköğretim ve lise eğitimini aynı kentte tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulunda görev aldı. Sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin yanı sıra, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Ankara Kadın Ressamlar Derneği, Kadın-Sanat-Akdeniz (FAM) Türkiye Grubu ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesindeki Medya Sanat Galerisi’nin sahibi olan Arkün, Almanya ve Amerika’da beş, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale ve İstanbul’da 19 olmak üzere toplam 24 kişisel sergi açmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergi ve çalıştay ile Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul Art Show, New York ArtExpo gibi fuarlara katılmıştır.

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