Hayatı kolaylaştıran yöntemler! Süper pratik bilgiler

Hayatı Kolaylaştıran Yöntemler

Parçalanan ekmekler

Sofraya oturmadan kestiğiniz ekmekler hep parça parça oluyor ve bu durum canınızı sıkıyor olsa gerek. Tek yapmanız gereken bıçağınızı kısa bir süre kaynar suda bekletmek. Ardından ekmeklerinizi kolaylıkla parçalanmadan kesebileceksiniz.

*Pancarın bıraktığı mor renkten kurtulmak için ellerinizi limonla ovalayın

Çürümüş domatesler

Bozulmuş meyve ve sebzeleri hemen çöpe atarız. Ama iş domatesler olduğunda daha farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Çürümüş domateslerinizi toprağa eker ve her gün sularsanız birkaç hafta içinde yeni domates fideleriniz emrinize amade olacaktır.

*Güllerin çok çabuk solmaması için vazodaki suyun içine aspirin atın.

Haşladığınız yumurtalar kırılmasın

Tam ağız tadınıza göre pişirmek istediğiniz yumurtaların çatlaması, kahvaltı keyfinizi sekteye uğratıyor. Neyse ki bu durumdan kurtulmanın kolay bir yolu var. Yumurtayı kaynattığınız suya bir iki tutam tuz atın ve pişerken çatlamasınlar.

*Sinek ya da böcek ısırdıysa kaşıntı ve acıdan kurtulmak için o bölgeye yarım çiğ patates bastırın.

Sebze meyvelerinizi uzun süre canlı tutun

Sebze ve meyveleriniz ortam nemli ve serin olduğu için hızlı bir şekilde bozulur. Sebze rafına koyacağınız az nemli bir sünger tüm nemi emecek ve sebze, meyveleriniz uzun süre taze kalacaktır. Arada bir yenilemeyi unutmadıkça sebze meyvelerinizi haftalarca taze tutabilirsiniz.

*Banyo aynalarının buğulanmasını önlemek için diş macununu sulandırarak yüzeye sürün

Ayakkabılarınızın beyaz kısımları beyaz kalmıyor

Spor ayakkabılarınızın alt kısımları beyazdır ve genellikle güzel göründükleri için bu modelleri tercih ederiz. Ancak kolay kirlenmeleri bize bir sürü iş çıkartır. Bu sorundan kurtulmak için tek yapmanız gereken bu beyaz kısımları diş macunu ile fırçalamak. Tüm lekeler yok olacaktır.

*Rutubet lekelerinden kurtulmak için limon tuzunu su içinde kaynatıp bir bez yardımıyla lekeli yere yayın.

Ellerdeki soğan ve sarımsak kokusu

Yemek yaptıktan sonra ellerimizin soğan ve sarımsak kokması rahatsız edicidir. Hiç endişelenmeyin ve elinizi temizlik ürünleriyle çitilemeyin. Sadece diş macunu kullanarak ellerinizi yıkayın ve tüm koku çıksın.

Halıdaki hayvan tüyleri

Bin bir uğraşla seçtiğiniz halıların tüylenmesi ne kadar can sıkıcı olabilir tahmin edebiliyoruz. Süpürseniz de geçmez ve tüm halıyı fırçalamak oldukça uzun ve yorucu bir iş gerektirir. Halınızı silmek için bir litre suyun içine bir kapak yumuşatıcı ekleyin ve halınızı silin. Tüm tüyler kolaylıkla çıkacaktır.

Kırışık kıyafetlerinizi ütülenmiş gibi dümdüz yapın

Ütülenmemiş kıyafetlerinizi hafifçe nemlendirin ve ardından saç kurutma makinesiyle kurutun. Kıyafetiniz ütülü gibi olacaktır. Çocuklar duvarlara resim mi çiziyor?

Resmin bitmesini bekleyin ve çocuklarınızla beraber eğlenin. Ardından resimleri güzelce saç kurutma makinesiyle kurutun ve ardından rahatlıkla silerek çıkartın

Duvar kâğıdından kurtulmanın yolu

Duvarda uzun süre kalmış duvar kağıtları aşınır, parça parça dökülür ve kötü görünür. Kurtulmaya çalıştığınızda ise oldukça uzun ve yorucu bir süreç gerektirir. Yine halıyı temizlediğimiz aynı yöntemle, litre suya bir kapak yumuşatıcı ekleyerek duvar kağıtlarını yumuşatabilir ve kolaylıkla çekip alabilirsiniz. Hem de hiç bir yırtılma olmadan. Sadece biraz nazik olmanız yeterlidir.