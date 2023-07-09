Hayalet ağlar canlılara zarar veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde hazırlanan “Hayalet Ağ Avcıları Edremit” projesi kapsamında, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip, 2021’den beri araştırma gemisi “ÇOMÜ-1” ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, son 2 yılda yaptıkları dalışlarda 50 dönümlük araziyi kaplayacak büyüklükte hayalet ağ çıkardı. Proje koordinatörü ve ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, projenin bir benzerinin daha önce Marmara Denizi’nde yapıldığını, bu bölgeden de önemli miktarda hayalet ağın bertaraf edildiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Ağların üzerinde nesli tükenmekte olan canlılar tespit ettik. Bir ağın üzerinde vatoz vardı, nesli tükenmekte olan türlerden. Başka bir ağda lapin türü vardı. Artık çürümeye başlamış haldeydi. Farklı bir noktada deniz hıyarı ve 3 tane örümcek yengeci dediğimiz türe rastladık. Eski zihniyeti artık terk etmemiz, bilinçli avcılık yapmamız gerekiyor.”