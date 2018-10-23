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Havaleyi ateşle karıştırmamak gerek

Havale, aileleri çok korkutan ve yanlış olarak ateşle karıştırılan bir durum. Bunun sebebi, çocuklardaki havalelerin genellikle “ateşli havale” denilen bir rahatsızlığa bağlı olmasıdır.

23 Ekim 2018 Salı 20:50
Havaleyi ateşle karıştırmamak gerek

“Havale”, “nöbet” ve “konvülsiyon” kelimeleri genelde eş anlamlı olarak kullanılır.

Havaleler nasıl olur?

Havaleler, beyinde meydana gelen bir olaydır. Bu sırada çocukta şuur kaybı, vücutta kasılmalar, morarma, gözlerin bir noktaya dönük kalması görülebilir. Kesin sebebi bulunamayabilir, veya ırsî olabilir. Menenjit, beyinde tümör, kanama, doğuma veya kazalara bağlı zedelenme de sebep olabilir. Ayrıca kan şekeri ve tuzlarındaki düşüklük, zehirlenmeler veya nadir bazı metabolik bozukluklar da havaleye yol açabilir.

Ateşli havale ne vakit görülür?

Ateşli havale sadece erken çocukluk çağında görülen ailevî olabilen bir rahatsızlıktır. Ateşin hızla 38-38,5 derece üzerine çıkmasıyla olur. Çocukların %4'ünde görülebilir. 6 yaşına kadar tekrarlayabilir.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:50
  1. havale
  2. ateşli havale

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