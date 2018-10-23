Havaleyi ateşle karıştırmamak gerek

“Havale”, “nöbet” ve “konvülsiyon” kelimeleri genelde eş anlamlı olarak kullanılır.

Havaleler nasıl olur?

Havaleler, beyinde meydana gelen bir olaydır. Bu sırada çocukta şuur kaybı, vücutta kasılmalar, morarma, gözlerin bir noktaya dönük kalması görülebilir. Kesin sebebi bulunamayabilir, veya ırsî olabilir. Menenjit, beyinde tümör, kanama, doğuma veya kazalara bağlı zedelenme de sebep olabilir. Ayrıca kan şekeri ve tuzlarındaki düşüklük, zehirlenmeler veya nadir bazı metabolik bozukluklar da havaleye yol açabilir.

Ateşli havale ne vakit görülür?

Ateşli havale sadece erken çocukluk çağında görülen ailevî olabilen bir rahatsızlıktır. Ateşin hızla 38-38,5 derece üzerine çıkmasıyla olur. Çocukların %4'ünde görülebilir. 6 yaşına kadar tekrarlayabilir.