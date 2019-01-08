Havada elektrik bizde yorgunluk

Yağışlarla birlikte havadaki elektrik yükü artıyor. Hele büyük şehirlerde yaşıyorsanız bu misliyle katlanarak artma demek. Havadaki pozitif iyonlar arttıkça vücuda zindelik gelir. Negatif yüklü iyonların artmasıyla ise yorgunluk, halsizlik ve gerginlikler.. Havadaki elektrik yükü şehirlerde daha fazla. Taşıtların havayı kirletmesi, sanayi atıkları, trafik keşmekeşi elektrik yükünü artırıyor.

Elektrik yükünün yoğunluğu, asabî gerginlikleri ve stresi tırmandırıyor. Bu yüzden damarlardaki büzülme artıyor. Büzülme mide damarlarında olursa ülser patlıyor.

Kronik yorgunluk

Ayrıca bu iklim değişikliği vücudumuzdaki su dengesinde de değişikliğe sebep oluyor. Onun için bahar mevsiminde sebze ve meyvelerin yanı sıra bol sulu gıdaları da soframızdan eksik etmememiz gerekiyor.

Yorgunluğunuz süreklilik kazanmışsa, her zaman halsizlik ve bitkinlik hissediyorsanız, kronik yorgunluk ile karşı karşıyasınız demektir. Gözlerinizin önünde beneklerin uçtuğunu, devamlı baş ağrısı ile enseden sıkıldığınızı hissedebilirsiniz. Eklem ağrıları, ruhî sıkıntılar ve işe konsantre olamama durumları ortaya çıkar.

Mutsuzluk yorgunluğu

Kronik yorgunluk dışında bir de “mutsuzluk yorgunluğu” var. Kendini sürekli halsiz, isteksiz, yorgun hissedenler bu gruba giriyor. Mutsuzluk yorgunluğu, insanın psikolojisiyle çok yakından ilgili. Yaşama sevincinizi kaybetmemeniz, mutsuzlukların, hayal kırıklıklarının gelip geçici olduğuna bilmeniz gerekir.

Şehrin kirli, elektrikli havasından kaçın

Kronik yorgunluğunuzun sebebi iş yoğunluğunuz ise çalışma temponuzu düşürün, monotonluk ise hayatınızı renklendirecek uğraşlar bulun.

Kronik yorgunluğa karşı en iyi ilaç tatile çıkmaktır. Kar kış demeyin, imkanlarınız ölçüsünde birkaç günlüğüne de olsa şehrin dışına kaçın.

Her gün sabahları aç karnına en az 5 dakika yürüyüş yapın. Ancak bu yürüyüşleri güneşli günlerde yapmaya özen gösterin.

Her sabah 10-15 dakika aç karnına egzersiz yapın. Fakat aşırılıktan kaçının. Spor yaparken ciğerlerinize bol oksijen girmesi için bulunduğunuz ortamı bir süre havalandırın.

Sofranızdan meyve ve sebzeyi eksik etmeyin. Sevmeseniz de mevsimin özelliğini taşıyan meyve ve sebzelerin bütün çeşitlerinden bol miktarda yemeye çalışın.

Sıkıntılarda vücudun daha çok vitamin ve minerale ihtiyacı oluyor. Özellikle de B ve C vitaminleri ile potasyuma. B ve C vitaminleri sebze ve meyvelerde, potasyum da domates, patates ve kayısıda bol miktarda bulunuyor.

Günde 3 litre su için. Bütün gün boyu yudum yudum, azar azar içerek vücudunuza ihtiyacı olan suyu sağlayın.

Uyku düzeninize dikkat edin. Rahat bir uyku için yatağa girmeden önce günlük bütün gerginlik konularını zihninizden uzaklaştırın. Güzel şeyler düşünün veya huzurlu bir ibadetten ve mesela tesbihattan sonra yatın.

Sigaraya, alkole kesinlikle bulaşmayın. Çünkü yorgunluktan efkâr dağıtmak için sigaraya hele alkole sarılmak çözümü çok daha zor problemleri davet etmek demektir. Asla unutmayın; haram hangi şekilde yenip içilirse içilsin vücudun düşmanıdır! Yaradılışımızın hikmetinde “haramdan kaçının” buyruğu var.