Hava Bakım’dan 288 milyon $’lık destek
Eskişehir’deki 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, gerçekleştirdiği projeleriyle Türkiye ekonomisine yılda ortalama 288 milyon dolarlık katma değer sağlıyor.03 Şubat 2019 Pazar 10:05
Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir’deki 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, uçak bakım, modernizasyon ve parça üretim projeleriyle Türkiye ekonomisine yılda ortalama 288 milyon dolarlık katma değer sağlıyor. Son 15 yılda çok önemli projeleri tamamlayan müdürlük; silah sistemi geliştirme ve entegrasyon konularında da ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ile TÜBİTAK SAGE’ye yardımcı oldu.
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