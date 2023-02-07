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Aktüel Hatay’da 600 Evler Sitesi yerle bir oldu! Görüntüler korkunç...
Aktüel

Hatay’da 600 Evler Sitesi yerle bir oldu! Görüntüler korkunç...

Depremin vurduğu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da binlerce vatandaşın yaşadığı 600 Evler Sitesi, yerle bir oldu. Harabeye dönen site havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:17:00 -
Hatay’da 600 Evler Sitesi yerle bir oldu! Görüntüler korkunç...

Depremin vurduğu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da binlerce vatandaşın yaşadığı 600 Evler Sitesi, yerle bir oldu. Harabeye dönen site havadan görüntülendi.

Antakya’da bulunan 600 Evler Sitesi, depremin etkisiyle yerle bir oldu.

Onlarca aile, binlerce vatandaşın yaşadığı sitenin blokları enkaza dönüştü. Harabeye dönen sitede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Öte yandan, yerle bir olan site havadan görüntülendi.

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