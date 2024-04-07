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Kültür - Sanat Hatay’da 59 eser restore edildi
Kültür - Sanat

Hatay’da 59 eser restore edildi

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:42:00 -
Hatay’da 59 eser restore edildi

Depremde en çok zarar gören kentlerden olan Hatay’da restore edilen vakıf eser sayısı 59’a yükseldi.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’da, depremler nedeniyle yerle bir olan yapıların arasında vakıf eserler de yer alıyor. Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 105 tescilli eserden 71’i, ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremlerde orta hasar alan 10 eserin daha eklenmesiyle 81’e ulaşan vakıf eserleri, yeniden ihya ve inşa edilmek üzere restorasyon sırasına alındı. Bu kapsamda, çalışmaları devam eden 56 vakıf eserine 3 kültür varlığı daha eklenerek sayı 59’a yükseldi.

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