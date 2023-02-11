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Aktüel Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi
Aktüel

Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi

İGA İstanbul Havalimanı ekipleri tarafından yürütülen Hatay Havalimanı pisti onarım çalışmalarında sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:25:00 -
Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan deprem felaketlerinde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın 24 saat içinde hizmete açılması bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribat, bölgeye hızla intikal eden İGA ekiplerinin zamanla da yarışarak 72 saat gibi kısa sürede yaptıkları aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderilmek üzere.

Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin şekilde ulaştırılmasında hayati rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı’nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor.

Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç günde bitirilecek çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Hatay Havalimanı pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların yarın itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.

 

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