Hatay bir yana kalan 9 il bir yana! İBB'de yardım ayrımcılığı
İBB yönetiminin deprem yardımları konusunda CHP idaresindeki Hatay'a öncelik verdiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde büyük hasara yol açan depremlerde binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. On binlerce vatandaşımız ise evsiz kalarak soğuk hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.
Türkiye depremzedeler için seferber olurken CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetiminin yardım konusunda bile ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı.
Yardım konusunda CHP idaresindeki Hatay'a öncelik veren İmamoğlu yönetimi metrobüslerdeki ekranlardan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"Hatay Afet Bölgesindeki Vatandaşlarımızın Öncelikli İhtiyaç Listesi
Çadır, konteyner ve ısınma için; ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu
Beslenme için; sıcak yiyecek ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığından konserve türü yiyecekler ve içme suyu
Giyecek olarak; kalın kışlık kıyafetler, iç çamaşırı, çorap, bere, çocuk bezi ve hijyenik ped gerekmektedir."