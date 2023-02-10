  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay bir yana kalan 9 il bir yana! İBB'de yardım ayrımcılığı
Aktüel

Hatay bir yana kalan 9 il bir yana! İBB'de yardım ayrımcılığı

İBB yönetiminin deprem yardımları konusunda CHP idaresindeki Hatay'a öncelik verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 17:26:00 -
Hatay bir yana kalan 9 il bir yana! İBB'de yardım ayrımcılığı

 

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde büyük hasara yol açan depremlerde binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. On binlerce vatandaşımız ise evsiz kalarak soğuk hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Türkiye depremzedeler için seferber olurken CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetiminin yardım konusunda bile ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı.

Yardım konusunda CHP idaresindeki Hatay'a öncelik veren İmamoğlu yönetimi metrobüslerdeki ekranlardan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Afet Bölgesindeki Vatandaşlarımızın Öncelikli İhtiyaç Listesi

Çadır, konteyner ve ısınma için; ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu

Beslenme için; sıcak yiyecek ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığından konserve türü yiyecekler ve içme suyu

Giyecek olarak; kalın kışlık kıyafetler, iç çamaşırı, çorap, bere, çocuk bezi ve hijyenik ped gerekmektedir."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23