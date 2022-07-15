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Aktüel Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı
Aktüel

Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 01:51:00 - 2022-07-15 01:54:14

Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı.

İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.

Tekmelerle kapıyı açmaya çalıştılar

Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

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