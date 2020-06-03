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Aktüel

Hasırcı Cami etrafındaki kaldırımlar yenilendi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, mahalle sakinleri ve esnafın talebi üzerine Yeni Mahalledeki tarihi Hasırcı Caminin etrafındaki kaldırımları yeniledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:28:29 -
Hasırcı Cami etrafındaki kaldırımlar yenilendi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, mahalle sakinleri ve esnafın talebi üzerine Yeni Mahalledeki tarihi Hasırcı Caminin etrafındaki kaldırımları yeniledi.


Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir yandan korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde yoğun mücadele sürerken, ihtiyaç duyan mahallelere yönelik asfalt kaplama ve kaldırım yenileme hizmetleri de kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinleri ile esnafın talebi ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine, Yeni Mahalle Çakmak Caddesi üzerinde bulunan tarihi Hasırcı Caminin etrafında bulunan kaldırım ve bordürleri yeniledi.



“Vatandaşlarımızın talebi üzerine hemen harekete geçtik”


Çalışmaları yerinde inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Başkan Gültak, burada yaptığı açıklamada, “Hasırcı Camimiz, çok eski bir cami. Zaman zaman bizim de gelip namazımızı kıldığımız bir cami. Mahallemiz ve üzerinde bulunduğumuz bu cadde hareketli bir bölge. Daha önce cami hocamızın ve mahalle sakinlerinin bizden bir isteği oldu. ‘Hasırcı Camimizin etrafındaki kaldırımlar kötü ve sıkıntılı’ dediler. Bizler de başlattığımız çalışma sayesinde Hasırcı Camimizin etrafındaki kaldırımları komple değiştirmiş olduk. Ekiplerimize teşekkür ediyorum, güzel bir çalışma ortaya çıktı. Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.


Başkan Gültak, bölgedeki çalışmaları incelemesinin ardından, Yeni Mahalle sakinleri ile sohbet etti; pandemi ile mücadelede, 1 Haziran Pazartesi günü başlayan normalleşme süreci ile haftalardır kapalı olan iş yerlerini açan esnafı ziyaret ederek, bir istekleri veya şikayetleri olup olmadığını sordu.

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