Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı
Irak’ın Salahaddin vilayetinde, Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında bulunan Haşdi Şabi karargahı hava saldırısının hedefi oldu. İlk bilgilere göre saldırıda can kaybı yaşanmazken, üste maddi hasar meydana geldi.
Irak’ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi çevresi, düzenlenen hava saldırısıyla yeniden gerilim hattına dönüştü. İlçenin güneyinde yer alan askeri noktada bulunan Haşdi Şabi karargahının hedef alındığı bildirildi.
AA muhabirinin yerel kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tuzhurmatu ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Hıleve askeri üssünde bulunan Haşdi Şabi karargahına yönelik hava saldırı düzenlendi.
Askeri üste yer alan Haşdi Şabi 52 Tugay Komutanlığına yönelik hava saldırısında can kaybı yaşanmadı ancak hasar oluştu.