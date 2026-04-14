Hasan Yıldız'dan dünyaya mesaj: 'Yıldız Talks - Dünya seninle Değişir' okurlarla buluştu

Saat 13:00’te başlayan imza günü, yoğun ilgi nedeniyle 7 saat boyunca kesintisiz devam etti. Etkinlik alanında uzun kuyruklar oluşurken, yüzlerce okur Hasan Yıldız ile bir araya gelerek kitabını imzalatma fırsatı yakaladı.

Bu anlamlı eser, Hasan Yıldız tarafından kızı Alya Beyza Yıldız’a ithafen kaleme alındı. Kitap; sadece bir başarı hikâyesi değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan güçlü bir vizyon ve değerler mirası olarak öne çıkıyor.

“Dünya Seninle Değişir” mottosuyla hazırlanan eser; Hasan Yıldız’ın 34 yıllık iş dünyası tecrübesini, ulusal ve uluslararası başarı hikâyelerini ve üniversitelerde gençlerle paylaştığı ilham verici konuşmaların birikimini bir araya getiriyor. Kitapta;

• Dünya barışı

• Kardeşlik ve insanlık

• Kariyer ve başarı

• Motivasyon ve inanç

• Büyük düşünme ve vazgeçmeme

gibi evrensel değerler güçlü bir şekilde işleniyor.

Hasan Yıldız, imza günü sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kitap, kızım Alya Beyza’ya ve aslında tüm gençlere bir mesajdır. Daha adil, daha güçlü ve daha umut dolu bir dünya mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek küresel adalet çağrısı yapıyor. Biz de diyoruz ki: Dünya seninle değişir. Yeter ki inanın, çalışın ve vazgeçmeyin.”

Büyük ilgi gören kitap için sıradaki hedef ise uluslararası okurlarla buluşmak. Türkçe ve İngilizce olarak dünya pazarına sunulması planlanan eser, global ölçekte ilham veren bir başucu kitabı olmayı hedefliyor.

“Yıldız Talks – Dünya Seninle Değişir”, yalnızca bir kitap değil; aynı zamanda bir vizyon çağrısı, bir başarı manifestosu ve insanlığa dair umut dolu bir geleceğin güçlü bir ifadesi olarak öne çıkıyor.