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Hasan Hüseyin Acar, çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı koşulara başladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:11
Hasan Hüseyin Acar, çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı koşulara başladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar sahalara döndü.


Sezonun açılışında Kayseri’ye gelen ancak geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığının yeniden nüksetmesi sonrasında yeniden ameliyat olan genç orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, 1 ay sonra çalışmalara başladı.


Dün akşam yapılan antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan Hasan Hüseyin Acar, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar hazır olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:11
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