Devre arasında Arda Turan ve hakemin içinde bulunduğu olaya karışan Hasan Şaş ayrıca sinirlerine hakim olamadı ve kendini yerlere attı. Hasan Şaş'ın kendini yere atmasının ardındansa Spor Şube Amirliğinden bir polis memuru "Hasan Bey alkollü mü? Alkollüyse ambulans çağıralım mı?" ifadesini kullandı.