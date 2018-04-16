'Hasan Bey alkollü mü?'
Galatasaray - Başakşehir maçının devre arasında yaşanan gerginliğe dahil olan Hasan için Spor Şube Amirliğinden bir polis memuru 'Hasan Bey alkollü mü?' dedi.16 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
Devre arasında Arda Turan ve hakemin içinde bulunduğu olaya karışan Hasan Şaş ayrıca sinirlerine hakim olamadı ve kendini yerlere attı. Hasan Şaş'ın kendini yere atmasının ardındansa Spor Şube Amirliğinden bir polis memuru "Hasan Bey alkollü mü? Alkollüyse ambulans çağıralım mı?" ifadesini kullandı.
(Haber7)
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