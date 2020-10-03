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Ekonomi "Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi" kurulacak
Ekonomi

"Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi" kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Kurulacak merkezde, ulaşımda erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde her adımda farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir ulaşım sistemi oluşturulacak" - "Hareket kabiliyeti sınırlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ulaşımda erişilebilirliği iyileştirmeye yönelik araştırma, geliştirme, tasarım ve erişilebilirlik proje çalışmaları yürütülecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:49:18 -
"Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi" kurulacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesinin iş birliğinde "Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi" kurulacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezine ilişkin protokolünün Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenecek basın toplantısıyla 5 Ekim'de imzalanacağını kaydetti.

Kent içi ve kentler arası ulaşım planlamasında, hizmet sunumunda, regülasyonlarda, erişilebilirlikte daha bütüncül bir vizyon oluşturmak için bu alana yönelik eylem planını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, yapılan iş birliğiyle şehirlerde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran bir unsur haline gelen hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

Karaismailoğlu, çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için gerekli Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi, yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedeflediklerine işaret ederek, merkezde ulaşımda erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde her adımda farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir ulaşım sistemi oluşturacaklarının bilgisini paylaştı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları ülkeye kazandıracaklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hareket kabiliyeti sınırlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ulaşımda erişilebilirliği iyileştirmeye yönelik araştırma, geliştirme, tasarım ve erişilebilirlik proje çalışmaları yürütülecek. Niyet ve eylemlerimizde ülkemize, geleceğimize insanımıza kolaylıklar sağlamak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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