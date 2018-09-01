Hapşırınca ‘Yerhamükallah’ deyin

Hapşırmalar vücudun sağlıklı tepkileridir. Onu engellememek gerekir. Hapşırmayı engellemek yüzünden pek çok kişinin öldüğü bilinmektedir. Engellemek yerine, mikrobu etrafa yaymamak için ağzınızı bir kağıt mendille güzelce kapatmak en doğrusudur. Hatta hasta iseniz, sık sık hapşırıyorsanız, sağlık maskesi ile gezmekten asla gocunmayınız.

Ayrıca hapşırmalarda ‘Yerhamükallah’ da demelisiniz. “Yerhamükallah” Allah’tan rahmet dileğinde bulunmaktır. Kişinin aksırması uyanıklık ve rahmet vesilesidir. Sıhhat ve sağlık alametidir. Uyuşukluktan kurtulmaktır. Allah’ın rahmetinin üzerinde olduğu bir zamanda ona rahmet duasında bulunmak duanın kabul edileceği bir zaman diliminde mü’min için dua etmek gerekir. Dolayısıyla bu anda dua etmek görev ve aksıran ve “Elhamdülillah” diyenin de hakkıdır.

Sık sık hapşırıyorsanız, sağlık maskesi ile gezmekten asla gocunmayınız.