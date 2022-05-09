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Aktüel Hapis cezası bulunun FETÖ üyesi Gaziantep’te yakalandı
Aktüel

Hapis cezası bulunun FETÖ üyesi Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesinin yakalandığına dair duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 19:49:00 -
Hapis cezası bulunun FETÖ üyesi Gaziantep’te yakalandı

YENİ AKİT  ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Gaziantep’te hakkında hapis cezası bulunan FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.H. isimli şahsın yakalandığını duyurdu. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H. isimli örgüt üyesi 07.05.2022 tarihinde yakalanarak, sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklanmıştır.” ifadelere yer verildi.

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