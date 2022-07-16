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Aktüel Hangi yollarda trafik yoğun, hangi yollar boş?
Aktüel

Hangi yollarda trafik yoğun, hangi yollar boş?

9 günlük Kurban Bayramı tatili yapanlar dönüş yoluna koyuldu. Tatil dönüşünü son güne bırakmak istemeyenler trafiğe takılmamak için erken yola çıkanlar yolların boş olup olmadığını merak ediyor. Peki hangi yollar boş, hangi yolda trafik yoğun?

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:31:00 - 2022-07-16 16:32:27
Hangi yollarda trafik yoğun, hangi yollar boş?

Kurban Bayramı'nın ardından yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler, yollarda yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilinden dönenler yollarda akıcı yoğunluk oluşturuyor Kurban Bayramı'nın ardından yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yoğunluk artmaya başladı.

Hangi yollarda yoğunluk var?

Otoyolun Gerede mevkisindeki akıcı yoğunluk, Yeniçağa, Bolu, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde de zaman zaman görülüyor. Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Bodrum ilçesinde Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Yokuşbaşı mevkisindeki ana yol güzergahında trafik yoğunlaştı. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri alması sayesinde trafik akışı sürdü.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk var mı?

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı

Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürdü. İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı. Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

Samsun-Ankara kara yolu açık mı?

Tatilciler, Samsun-Ankara kara yolunda da trafik yoğunluğuna neden oldu. Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesinde, İstanbul ve Ankara istikametinde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

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