Hande Fırat, AK Parti'den vekil mi oluyor? Bomba gelişmeyi böyle duyurdu

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaştıkça kulisler iyice hareketlendi. AK Parti'nin seçmenin dikkatini çekmek için ekranların önde gelen tartışmacılarını milletvekili adayı yapacağı iddia ediliyordu. AK Parti'nin ekran yüzlerini listeye koyma projesinin en güçlü isminin yıllardır ekranlarda kayıpları arayarak fenomen hale gelen Müge Anlı olduğu ileri sürüldü. AK Parti'nin ekranların vazgeçilmez tartışmacıları gazeteciler Hilal Kaplan, Hande Fırat, Şebnem Bursalı gibi isimleri de listeye koyması bekleniyor.

Kimlere teklif yapıldı?

Gazeteci Talat Atilla, iktidar partisi kulislerine dayandırdığı yazısında Müge Anlı ile köşe yazarları Hasan Basri Yalçın, Hilal Kaplan, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya adaylık teklif edildiğini ileri sürdü. Hande Fırat'ın da teklif gidenlerden biri olduğunu dile getiren Atilla, Fırat'ın meseleye 'mesafeli baktığını' belirtti.

Talat Atilla'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"14 Mayıs'ta geçmiş seçimlere oranla bu seçimlerde daha fazla gazetecinin TBMM'ye girebileceğini öngörüyorum. Hatta, vekillik sevdası bu dönem gazetecilerde tavan yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...)

Sabah yazarları Hasan Basri Yalçın ve Hilal Kaplan... (...) Star yazarı Halime Kökce'ye de iktidar partisinden vekillik teklifi geldi. Siyaset bu, elbette saatler içinde her şey değişebilir ama bu gazetecileri TBMM'de görecek gibiyiz. Hayırlı olsun! Bu arada son not olarak Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın da İzmir ve Aydın'dan vekil olmayı istediği konuşuluyor.

Hande Fırat'ı Erdoğan ikna edebilir

- Hande Fırat kendisine ayrı bir başlık açılmasını hak eden bir gazeteci. 15 Temmuz'un simge isimlerinden. Hem şanslı. Hem şanssız. Şanslı çünkü... 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında hayatının gazetecilik şansını yakaladı ve aynı anda siyaset ve medya tarihine geçti.

- Şanssız çünkü.. Yaptığı iyi bir gazetecilikti ama bunu partizanlık olarak algılayan bir kesim de oldu. Böyle algılanmasına biraz da çalıştığı kurumların iktidara yakın olmasının katkısı da oldu tabi. Bir kesim tam da bu yüzden Fırat'ın geçmişte yaptığı ses getiren özel haberleri görünmez yapmaya çalıştı.

- Hande Fırat'ın bu şartlara rağmen çalıştığı kurumlarda şartları zorlayarak gazetecilik yapmaya çalıştığını da hak teslimi olarak bir kenara not edelim.

Hande Fırat'a da vekillik teklifinin geldiğini ama şu ana kadar bu öneri ve telkinlere mesafeli baktığı söyleniyor. Direncini sanırım sadece Erdoğan kırabilir."