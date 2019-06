Hamilelik döneminde cips tüketmek bebeği nasıl etkiler?

Hamilelik döneminde yenilen, içilen her şeye özen göstermek gerekiyor. Çünkü anne adayının tükettiği her şey bebeği etkiler. Gebelik döneminde yapılan en büyük hata ise akla gelen her şeyin ölçüsüzce tüketiliyor olması. Kadınların büyük kısmı kilo almamak için bu tip cipslerden uzak kalmaya özen gösterirler. Ancak gebelik sürecinde “Nasılsa kilo alacağım?” düşüncesiyle bu zararlı ürünleri tüketenlerin sayısı bir hayli fazladır. Peki, cips yemek anneyi ve bebeği nasıl etkiler?

Neden canınız cips çekiyor?

Gebelik sürecinde canınız sürekli cips, tuzlu fıstık gibi ürünler çekiyorsa muhtemelen vücudunuzda vitamin ve minarel eksikliği vardır. Tuzlu gıdaları aşererek bu eksikliği kapatmaya çalışıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz.

Cips ne gibi zararlar verir?

Cips birçok işlemden geçer. Uygulanan yöntemler cipslerin içerdikleri bazı maddelerin kimyasal reaksiyonlarla farklı bir maddeye dönüşmesine sebep olur. Cips işlenirken ortaya akrilamid isimli bir kimyasal çıkar. Uzmanlar söz konusu bu kimyasalın kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını belirtiyor. Bu maddenin yanı sıra bolca yağ ve baharat içeren cipslerin erken doğumu bili tetikleyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar içerisinde koruyucu maddelerin bulunduğu bu ürünlerden mümkün olduğunca hem gebelerin hem de çocukların uzak kalması gerektiğini vurguluyor. Aslına bakılırsa kimyasalların yanı sıra bolca kalori içeren bu tip ürünlerden herkesin uzak kalması en doğrusu. Canınız illa da cips çekiyorsa, evde kendiniz daha doğal ve güvenilir cipsler hazırlayabilirsiniz.