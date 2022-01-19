Hamile hemşireyi darp eden saldırgan baba ile oğlu tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D., bir hastasına kan alma işlemi uyguladığı sırada, serviste yatan başka bir hastanın yakınları tarafından acımasız şekilde darp edildi.
Hemşireyi yerde tekmeleyen 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen failler tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakılmıştı. Kamuoyunda büyük öfke uyandıran karara Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da tepki göstermiş ve “Bu karar kamuoyunda şiddeti meşrulaştırır. Hafife alınmamalıdır” demişti. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan saldırganlardan baba oğul Rıdvan K .ve Hüseyin K. dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Beklentimiz, sağlıkçılara yapılan saldırıların yıldırıcı şekilde cezalandırılmasıdır” dedi.