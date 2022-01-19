  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamile hemşireyi darp eden saldırgan baba ile oğlu tutuklandı
Aktüel

Hamile hemşireyi darp eden saldırgan baba ile oğlu tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D., bir hastasına kan alma işlemi uyguladığı sırada, serviste yatan başka bir hastanın yakınları tarafından acımasız şekilde darp edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 10:15:00 -
Hamile hemşireyi darp eden saldırgan baba ile oğlu tutuklandı

Hemşireyi yerde tekmeleyen 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen failler tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakılmıştı. Kamuoyunda büyük öfke uyandıran karara Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da tepki göstermiş ve “Bu karar kamuoyunda şiddeti meşrulaştırır. Hafife alınmamalıdır” demişti. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan saldırganlardan baba oğul Rıdvan K .ve Hüseyin K. dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Beklentimiz, sağlıkçılara yapılan saldırıların yıldırıcı şekilde cezalandırılmasıdır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay