Hamile bronşit olmamalı



Hekimin vereceği bazı ilaçlar durumunuzu kontrol etmeye ve daha iyiye götürmeye yardımcı olur. Genellikle, soğuk algınlığı ya da alerjisi olan hamileler, burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan bir ilaç sınıfı, dekonjestanlarla tedavi edilir.



Birçok balgam sökücü ve öksürük baskılayıcı ilaç da, hamile kadınları öksürük nedeniyle hissedilebilecek rahatsızlıklardan korur.

Fakat kendi tercihinize veya çevrenizin telkini ile hiçbir ilacı kullanmayın. Kullanacağınız ilâcı hekim reçetenize yazmalıdır. Kendinizi ve doğmamış çocuğunuzu bu şekilde koruyabilirsiniz.



Hekim vermedikçe ilâç kullanmamalı

Hamileler kendilerine iyi bakmalıdır. Bu sadece kendinize değil, doğmamış bebeğinize de iyi bakmak demektir. Hamile bir kadının bağışıklık sistemi değişime uğrar, onun için pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabilir.

Genellikle, hamile kadınlar soğuk algınlığı ve öksürüğe yakalanırlar.

Bu durum tehlikelidir çünkü soğuk algınlığı ve öksürük bronşit gibi daha ciddi hastalıklara yol açabilir.

Hamilelerin soğuk algınlığına yakalanmamak için daha fazla özen göstermesi gerekir.

Bronşit, bronşların iltihaplanması şeklinde tanımlanır.



Belirtileri, yaygın olarak görülen soğuk algınlığına çok benzer. Eğer hamileyseniz soğuk algınlığına yakalanabileceğiniz durumlardan uzak durmalısınız.

KÖTÜ ETKİLER

Devamlı öksürük, bronşitin belirtilerinden biridir. Bu durum bebeğinize zarar verebileceği gibi, çok rahatsız olmanıza ve sıkıntı çekmenize de sebep olur.

Bronşitin bir diğer belirtisiyse hafif ateştir.

Hamilelikte ateşi 38-39 derecenin üzerine çıkan kadınlar özürlü bir bebek doğurabilir. Yani ateşinizin yükselmesi, bebeğinizi de kötü etkiler.

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı gibi belirtiler hamile kadınlarda büyük sıkıntılara yol açar. Buna rağmen eğer zamanında kontrol edilirse bu belirtiler bebeğinize muhtemelen hiçbir zarar vermeyecektir.

TEDBİRLER

Bronşite yakalanmamak için, soğuk algınlığına yakalanmamalısınız.



Ellerinizi olabildiğince sık yıkayın. Eğer lavabo bulunmayan bir yere yolculuk ediyorsanız, yanınızda elleriniz için dezenfektan bulundurun. Ev içinde ya da dışında temizliği muhafaza edin. Dokunmak zorunda olduğunuz şeyler özellikle çok temiz olmalı. Mikrop kırıcı dezenfektan olarak elma sirkesi önemlidir ve evinizi temizlerken onu kullanın.

Soğuk algınlığı ve öksürüğü olan insanlardan uzun durun.



Hamile halinizle soğuk algınlığı ve öksürük kapmaya çok yatkınsınız, o yüzden soğuk algınlığı ya da öksürüğü olan kişilere yakın olmayın. Kalabalık ortamlarda bulunmayın.

Yapmanız Gerekenler

Eğer kendinizde bronşit belirtileri gözlediyseniz, hastalığın kronik hale gelmemesi için bazı tedbirler almanız gerekir. Bu aynı zamanda, hamile bir kadında ortaya çıkmaması gereken ve bronşitin sebep olduğu rahatsızlıklardan da uzak durmanız anlamına gelir.

Bol miktarda kafeinsiz sıvı tüketin çünkü bu mukus salgılanmasını kolaylaştırır.

Bronşit olan hamilelere bol miktarda su, taze meyve suyu ve çorba gibi sıvılar içmesi özellikle tavsiye edilir.

Eğer soğuk algınlığınız varsa evinizde nemlendirici bir cihaz bulundurmak size yardımcı olacaktır.

Burun tıkanıklığını engellemek için burun damlası kullanabilirsiniz. Her gün ılık suyla duş alın. Araştırmalar, ılık duşun sadece mukusu temizlemekle kalmadığı aynı zamanda burun tıkanıklığını engellediğini gösteriyor.

Bol bol dinlenin. Rahatlamak son derece önemlidir. Bir kadın doğum uzmanı ya da jinekologla görüşün ve durumunuzu ona anlatın.