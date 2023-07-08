Haluk Bayraktar: Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuştu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme aşamaları ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölümü Baykar'ın Youtube kanalında yayınlandı.

Haluk Bayraktar çarpıcı olayı anlattı

Yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının geliştirme serüveninin anlatıldığı "Hedef KIZILELMA" belgeselinde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2009 yılında Bayraktar TB2'nin gelişim sürecinde yaşanan çarpıcı olayı anlattı.

Dünyaca ünlü TB2'nin ilk uçuşunun kaçak olduğunu belirten Bayraktar, ''Keşan'da uçağı uçuracağız izin vermiyorlar. Ankara izin vermiyor. Babamın maşa kılıklı paşa dediği adamlar vardı. 1'inci Ordu Komutanı Ergün Paşa dedi ki, 'Siz uçurun' Keşan da ona bağlı. Babam da dediki , 'Ya komutanım! Biz uçururuz sorun yok da sizin gibi değerli insanlara zarar verirler.'' Ergün Paşa 'Uçurun' deyince 2009 haziranında uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Dünyaca meşhur Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuştu.'' ifadelerini kullandı.

Belgeselin tamamını Baykar'ın Youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Linki tarayıcınıza kopyalayıp izleyebilirsiniz:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

https://www.youtube.com/watch?v=3-HuCN1wRdc