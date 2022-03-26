Haluj nasıl yapılır? Çerkez mantısı tarifi

Çerkez mantısı bir diğer ismiyle haluj hazırlamak isteyenler gereken malzemeleri araştırıyor. Peki, haluj nasıl yapılıyor?

Çerkez mantısı tarifi

Malzemeler:

1 kilo haşlanmış patates

4 adet soğan

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kilo un

2 su bardağı sıvı yağ

1 kase yoğurt

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Reyhan

Haluj nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri haşlayın. Ardından soğanları doğrayıp yağda kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine baharat, reyhan ve haşlanmış ezilmiş patatesi ilave edin.

Bir karıştırma kabının içerisine un, tuz ve su alarak kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın.

Hamur dört bezeye ayrılır ve 5-10 dakika dinlendirilir.

Hamur çok ince olmayacak şekilde açılır ve su bardağıyla kesilir.

Patatesli harçtan ikişer çay kaşığı hamurun içerisine konulup ve kapatılır.

Bir tencereye bol su ve bir miktar tuz koyup kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine mantılardan tek tek atılır.

Mantıları 10-15 dakika pişirin.

Kevgirle tencereden aldığınız mantıları bir servis tabağına alır.

Mantıyı sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.