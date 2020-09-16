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Ekonomi Halkalı-Kapıkule hattı ‘hızlı’ ilerliyor
Ekonomi

Halkalı-Kapıkule hattı ‘hızlı’ ilerliyor

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:17:00 -
Halkalı-Kapıkule hattı ‘hızlı’ ilerliyor

Çevreye duyarlı proje olarak öne çıkan, yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak 229 kilometrelik Halkalı- Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan ve projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy- Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğunluk kazandı.

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, Çerkezköy-Kapıkule ve Halkalı-Çerkezköy demir yolu kesimlerinden oluşan Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı yapımında yüzde 20’lik ilerleme sağlandı. Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu’nda “Finans ve Fonlama” alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü’ne layık görülen proje kapsamındaki hat, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule’de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek. Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak. Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek.

Proje bitiminde ulaşımda neler değişecek?

Demir yolunda saatte 200 kilometrelik hızla seyahat edilebilecek konforu sunan proje tamamlandığında ulaşımda şu avantajlar sağlanacak: “Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacak. Mevcut durumda 1,53 milyon ton yük taşınırken bu rakamın yıllık 9,6 milyon tona yükselmesi, yıllık ortalama 600 bin yolcu sayısının 3,4 milyona çıkarılması hedefl eniyor.

Çevreye duyarlı proje

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor. Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor.

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