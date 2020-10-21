  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Halk GYO özkaynak büyüklüğünü 2.6 milyar liraya taşıdı
Ekonomi

Halk GYO özkaynak büyüklüğünü 2.6 milyar liraya taşıdı

2010’da Halkbank tarafından 477 milyon lira özkaynakla kurulan Halk GYO AŞ, 10. yaşını kutluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:17:00 -
Halk GYO özkaynak büyüklüğünü 2.6 milyar liraya taşıdı

2013 yılında halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan şirket, 10 yıl içinde özkaynak büyüklüğünü yaklaşık 5.5 kat arttırarak 2.6 milyar liraya yükseltti.

Örnek eserler ortaya koyduk

Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, Türkiye’ye değer katan yatırım kararlarında Halkbank’ın kurumsal gücünü yanlarında hissettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Halkımıza ve ülkemize hizmet misyonuyla ülkemizin dört bir yanında geliştirdiğimiz çeşitli projelerle bugüne kadar sektöre örnek eserler kazandırmanın gururunu yaşadık. Ticari mülkten konuta, ofisten otele kadar çeşitli ve modern yapılardan oluşan geniş bir portföy oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz yatırımların tamamı faaliyet bölgelerine değer katan örnek projeler oldu. Tek bir bölge ile sınırlı kalmadan Erzurum’dan İzmir’e kadar yurdun farklı bölgelerinde yenilikçi projeler tasarladık. Ofis ve otel projelerimiz de bu binaları kullanan müşterilerimiz için güvenilir bir konfor alanı oldu. Dengeli portföyümüz ve kontrollü bilançomuz sayesinde hem müşterilerimiz hem de yatırımcılarımız kazandı.” Projelerini tamamlayıp İstanbul ve İzmir’de kent yaşamının önemli birer parçası haline geleceklerini dile getiren Karan, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi, Türkiye’nin mali gücünün ve küresel ekonomideki stratejik pozisyonunun bir ifadesi olacak. Bu projenin bir parçası olarak inşa ettiğimiz Halk Ofis Kuleleri portföyümüzündeki en nadide eserlerden biri olarak yerini alacak. Evora İzmir ise konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma bir proje olarak İzmir’in yeni yüzü olacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrencinin öğretmenine hakareti yayına yansıdı...
Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...
Gündem

Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

İP'in kurucu isimlerinden Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Genel Başkan Meral Akşener'in yalanla..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay