Halk GYO özkaynak büyüklüğünü 2.6 milyar liraya taşıdı

2013 yılında halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan şirket, 10 yıl içinde özkaynak büyüklüğünü yaklaşık 5.5 kat arttırarak 2.6 milyar liraya yükseltti.

Örnek eserler ortaya koyduk

Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, Türkiye’ye değer katan yatırım kararlarında Halkbank’ın kurumsal gücünü yanlarında hissettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Halkımıza ve ülkemize hizmet misyonuyla ülkemizin dört bir yanında geliştirdiğimiz çeşitli projelerle bugüne kadar sektöre örnek eserler kazandırmanın gururunu yaşadık. Ticari mülkten konuta, ofisten otele kadar çeşitli ve modern yapılardan oluşan geniş bir portföy oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz yatırımların tamamı faaliyet bölgelerine değer katan örnek projeler oldu. Tek bir bölge ile sınırlı kalmadan Erzurum’dan İzmir’e kadar yurdun farklı bölgelerinde yenilikçi projeler tasarladık. Ofis ve otel projelerimiz de bu binaları kullanan müşterilerimiz için güvenilir bir konfor alanı oldu. Dengeli portföyümüz ve kontrollü bilançomuz sayesinde hem müşterilerimiz hem de yatırımcılarımız kazandı.” Projelerini tamamlayıp İstanbul ve İzmir’de kent yaşamının önemli birer parçası haline geleceklerini dile getiren Karan, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi, Türkiye’nin mali gücünün ve küresel ekonomideki stratejik pozisyonunun bir ifadesi olacak. Bu projenin bir parçası olarak inşa ettiğimiz Halk Ofis Kuleleri portföyümüzündeki en nadide eserlerden biri olarak yerini alacak. Evora İzmir ise konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma bir proje olarak İzmir’in yeni yüzü olacak.”