Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar kaç yaşında? Halil Akbunar hangi takımda oynuyor? Halil Akbunar hayatı, biyografisi, özgeçmişi

Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Galatasaray ve Beşiktaş, Halil Akbunar’ı transfer etmek için kıyasıya yarışta. Hem Galatasaray taraftarı hem de Beşiktaş taraftarı Halil Akbunar’ı hangi takımın transfer edeceğini merak ediyor. Peki Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar nereli? Halil Akbunar kaç yaşında? Halil Akbunar hangi takımda oynuyor?

Halil Akbunar kimdir?

Halil Akbunar, 9 Kasım 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başladı. Halil Akbunar, 2010 yılında Antalyaspor altyapısına transfer oldu.

Halil Akbunar hangi takımlarda oynadı?

1 yıl sonra Antalyaspor Halil Akbunar'ı serbest bırakınca memleketi İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin altyapısına transfer edildi. 2011-12 sezonunun devre arasında Göztepe ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk maçına 14 Ocak 2012'de Kartalspor karşısında çıktı.

2016-2017 sezonunda Göztepe'ye geri döndü. Göztepe'de 2016-2017 sezonunda çok etkili bir performans sergilemiş ve kulübün Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. 2017-2018 sezonunda kadro rotasyonunda yer bulan oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise kadronun değişmezlerinden olup, gol ve asistleriyle kulübünün Süper Lig'de kalmasında etkili olmuştur.

2019-2020 sezonunda İlhan Palut'un göreve gelmesiyle takımın kilit oyuncularından biri olmuş ve yine takımın vazgeçilmez ismi olmuştur. Ayrıca kulübün Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'a karşı şık bir golle takımını öne geçiren golü atmış ve bu stadyumda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmiştir.

2015-2016 sezonun başında Elazığspor'a kiralandı. Sezon boyunca Halil Akbunar 30 maç 3 gollük bir performans sergilemiştir. O sezon Halil Akbunar'lı Elazığspor, Adana Demirspor deplasmanında son dakikada yediği golle 1. Lig Play-Off finaline yükselememiştir.

Halil Akbunar millî takımda oynuyor mu?

Halil Akbunar 2011-12 sezonu başında Türkiye U-19 milli takımına çağırılmıştır. U-19 milli takımı formasıyla 2 maçta forma giymiştir. 2012-13 sezonu başında Abdullah Ercan yönetimindeki Türkiye U-20 milli takım kadrosuna çağırılmıştır. Türkiye U-20 milli takımıyla Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmıştır. U-20 milli takımıyla çıktığı bu turnuvada Halil Akbunar, 11 maçta 2 gol kaydetmiştir. 19 Mart 2021 tarihinde kariyerinde ilk kez Türkiye Milli Futbol Takımı'na seçilmiştir.

Halil Akbunar evli mi?

2016 yılında Gülçin Kabaş ile evlenmiştir. Bu evlilikten 2017 yılında Ela adında bir kızı olmuştur.