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Halıdaki lekeler nasıl çıkar? Halı lekesi çıkarma yöntemleri

Kadınların temizlikte en çok endişe ettiği konulardan biri halının lekelenmesidir. Halı lekesinin çıkarılması zordur. Bu yüzden halı lekesi korkutucudur. Peki halıdaki lekeleri kolayca çıkarmanın yolları neler? İşte halı lekeleri için pratik yöntemler...

16 Temmuz 2019 Salı 21:44
Halıdaki lekeler nasıl çıkar? Halı lekesi çıkarma yöntemleri

Kadınların temizlikte en çok endişe ettiği konulardan biri halının lekelenmesidir. Halı lekesinin çıkarılması zordur. Bu yüzden halı lekesi korkutucudur. Peki halıdaki lekeleri kolayca çıkarmanın yolları neler? İşte halı lekeleri için pratik yöntemler...

Çay lekesi halıdan nasıl çıkar?

Çay lekesine mümkün olduğunca erken müdahale etmek gerekir. Halının üzerinde çay lekesi bırakılırsa çıkması zorlanacak, lekeyi çıkarmak daha güç olacaktır.
İşlem sırasında peçete ve benzeri maddeler kullanmak yerine kumaş veya havlu kumaşla müdahale etmeniz gerekir. Renkli kumaş tercih ettiğiniz zaman tüm renk halınıza bulaşabilir. Halınızdaki lekeyi çıkartmak isterken daha fazla lekelendirebilirsiniz.

Halıdaki sarı lekeler nasıl çıkar?

Çay ve kahve lekeleri beklediği zaman sarı ve kahverengi lekelere neden olabilmektedir. Hanımlar bilirler halıdaki sarı lekeleri çoğu zaman deterjanlar bile çıkartamaz. Bu nedenle size doğal ve etkili bir yöntem önereceğiz.

Limon içerisinde asit barındırdığı için halı üzerinde oluşan sarı lekeler üzerinde oldukça olumlu sonuçlar verecektir. Halınızın silme suyuna ekleyeceğiniz bir adet limon suyu halınızdaki sarı lekelerin kısa sürede yok olmasını sağlayacaktır.

 

Halı temizlerken nelere dikkat edilmelidir?

Evinizin önemli dekorasyon parçalarından biri olan halılarda lekelenmelere karşı önlem alarak koruyabilirsiniz. Aynı zamanda halı yıkama deterjanların yanı sıra evinizde her zaman bulunan malzemelerle de halıdaki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz. Bunlara örnek verecek olursak, karbonat, sirke, limon bu malzemeler içerisinde en etkili olanlar arasındadır.

Halı temizlemenin püf noktaları nelerdir?

Halıdaki lekeleri çıkartırken zorlanıyorsanız birazdan vereceğimiz önerileri dikkate almanızı tavsiye ederiz. Örneğin halı temizleme suyunu ılık kullanmak yerine elinizi yakmayacak derecede sıcak su kullanabilirsiniz. Vermiş olduğumuz yöntemlerin hiç biri işe yaramıyorsa halınızı halı yıkamacılara vererek çok fazla uğraşmadan lekelerden kurtulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:44
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